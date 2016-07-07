Принимать пищу полезнее у себя дома, убеждают медики

Специалисты Гарвардской школы общественного здоровья советуют готовить дома и есть домашнюю пищу, если вы хотите сохранить здоровье и защититься от диабета 2-го типа, сообщает meddaily.ru.

Читайте такжеБрак укрепляет здоровье - исследованиеЭто доказало исследование, которое длилось целых 26 лет и включало около 100000 человек. За время наблюдений диабет развился у 9000 человек.

Оказалось, основным фактором, влияющим на риск развития диабета, была частота приема пищи дома и в других местах. Так, люди, которые часто обедали и ужинали дома, реже страдали от диабета (если ужин дома случался 4-5 раз в неделю, риск снижался на 15% по сравнению с ужинавшими дома 2 раза в неделю). Когда человек ужинал в городе, но обедал дома, риск диабета падал на 9%.

Читайте такжеВ США 8-летний мальчик собрал $81 тыс. на лечение отцаПримечательно: эффект производил не только тот факт, что пища готовилась дома, но и факт приема пищи в собственных стенах. То есть домашняя еда, употребляемая в пищу в другом месте, не работала должным образом. Кстати, женщины, которые часто ели дома, активнее занимались физическими упражнениями. У мужчин же работала обратная схема: активные мужчины чаще были готовы поесть вне дома.