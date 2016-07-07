Расительное масло - надёжный способ избежания преждевременной смерти

Исследователи из Гарвардского университета выяснили, что потребление в больших количествах ненасыщенных жиров, которые содержатся в растительных маслах, связано с низкой вероятностью ранней смерти. В то же время рацион, содержащий большое количество животных жиров, наоборот, способствует ухудшению здоровья. Статья опубликована в JAMA Internal Medicine, сообщает Лента.ру.

По словам ученых, их работа является на настоящее время наиболее полной и тщательной проверкой, как жиры в пище влияют на состояние организма. Диетологи выяснили, что если заменить насыщенные жиры, которые содержатся в сливочном масле, сале и красном мясе, ненасыщенными из оливкового, рапсового и соевого масел, то можно избежать серьезных проблем со здоровьем.

Диетологи изучили данные 126 тысяч человек, которые принимали участие в двух долгосрочных исследованиях: Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study. Добровольцы в течение 32 лет периодически, каждые два-четыре года, заполняли анкеты, отвечая на вопросы о диете, режиме питания, стиле жизни и здоровье. За все время исследования умерли 33 тысяч человек. Ученые проверили, существует ли связь между питанием и смертями, наступившими в результате сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нейродегенеративных расстройств и поражений дыхательной системы.

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Оказалось, что различные типы жиров по-разному влияли на состояние организма. Трансжиры (содержатся в мясных и молочных продуктах) оказались самыми вредными: если увеличить их потребление на два процента, то риск преждевременной смерти повысится на 16 процентов. Пятипроцентное увеличение потребления насыщенных жиров связано с дополнительными восемью процентами смертей. А вот ненасыщенные жиры оказывают прямо противоположный эффект. Обогащенная ими диета снижала вероятность смерти на 11-19 процентов. Замена насыщенных жиров углеводами лишь незначительно способствует улучшению здоровья.

Читайте такжеУченые: средиземноморская диета - эффективнее диеты с низким содержанием жиров Ненасыщенные жиры содержат омега-6 и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Первая — в большинстве растительных масел, а вторая — в рыбе, а также в соевом и рапсовом маслах.