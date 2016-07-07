В госпитале Буэнос-Айреса больных консультирует еще и астролог

Астролог Клаудиа Рико (Claudia Rico) проводит с пациентами консультации дополнительно к традиционному лечению, таких заболеваний, как депрессивные расстройства, пишет sciencealert.com.

Астролог составляет звездные карты больных и на основе их гороскопа интерпретирует события, произошедшие с ними в прошлом, и делает предсказания на будущий месяц.

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«Терапевтическая астрология пытается найти баланс между физическим, психологическим, эмоциональным и духовным аспектами человеческого существа», — заявила Клаудия Рико.

Она разработала предложение для больницы еще в октябре 2015 года и получила согласие. Теперь семинар по астрологии в госпитале Пировано — официальное дополнение к обычной терапии.

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Этот факт вызвал возмущение в научном сообществе. Профессор Андрес Голомбек (Andrés Golombek) из Университета Кильмеса (University of Quilmes) назвал дополнительную программу по астрологии абсолютно кошмарной. «Конечно, астрология может быть безвредной — если она не диктует больному, что делать с его заболеванием и как лечиться. Наличие такой программы в больнице ведет к созданию ошибочного мнения о том, что у астрологии может быть научная база, чего на самом деле, конечно, нет», — прокомментировал он, добавив, что программа его шокирует.

Представители госпиталя Пировано пока официальных комментариев не дали, однако работающий там человек пояснил, что семинар скорее можно назвать кружком по интересам, чем отнести его к профессиональной психотерапии. «Семинар не для лечения, а для поддержки», — сообщил он.