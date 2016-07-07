Разработан уникальный клей для оперирования беременных женщин

Университет Калифорнии занимается разработкой особого клея для операций на плоде, в рамках которых анатомические дефекты исправляются еще до рождения. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Xinhua, на создание нового клея их вдохновили мидии. Один из основных рисков во внутриутробных операциях заключается в разрыве амниотической оболочки, внутри которой находится ребенок. Оболочка тонкая и не затягивается как кожный покров. И любой прокол потом может привести к вытеканию амниотической жидкости, преждевременным родам.

Читайте такжеАспирин способствует зачатию мальчикаНовый клей должен помочь в закрытии проколов в оболочке. Мидии Mytilus edulis позволили ученым создать вещество, которое может выполнять свои функции даже при контакте с жидкостью. В природе мидии прекрасно прикрепляются к твердой поверхности, несмотря на воду. И делают они это благодаря железе, выделяющей коктейль из белков.

Читайте такжеЧем больше у женщины детей, тем медленнее она стареетКак только этот коктейль попадает в воду, белки формируют подобие веревок и клей, которые вкупе позволяют приклеиться и прочно закрепиться. По задумке ученых, некое адгезивное вещество при введении беременной прикрепится и к амниотической оболочке, и к стенке матки. Только после этого, через сформировавшуюся "заплатку", будут вводиться инструменты. Это должно уменьшить вероятность разрыва.