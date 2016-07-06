Ученые создали пломбы, которые способствуют "самоизлечению" зубов

Ученые разработали новый материал для пломбирования зубов. Он не только способен заполнить кариозную полость, но и провоцирует деление клеток зубы и регенерацию дентина. Такой светоотвердевающий материал, созданный исследователями из Гарварда и Ноттингемского университета (University of Nottingham), может совершить настоящую революцию в лечении зубов, сообщает Медпортал.

Известно, что около 10% установленных пломб выпадают и пациентам вновь приходится обращаться к врачам. Создатели нового материала уверены, что его использование позволит создать долговременную защиту. Установленная пломба спровоцирует формирование дентинового слоя, что защитит зуб от развития инфекции и предотвратит повторное образование кариеса.

Адам Селиз (AdamCeliz) поясняет, что пломбировочный материал биосовместим и потому не будет отторгаться организмом. Установка сделанной из него пломбы стимулирует деление стволовых клеток, присутствующих в пульпе зуба. Это приводит к образованию нового слоя дентина, который и защищает слой пульпы, расположенный под пломбой.

Читайте такжеРазработан сверхпрочный материал для зубных пломб - биологически активное стеклоСовершенствованием пломбировочных материалов занимается не только эта команда ученых. Например, уже созданы пломбы из «биоактивного» стекла, которые будут намного долговечнее нынешних. Еще ученые предложили бороться с кариесом с помощью гидрогеля, а также запатентовали устройство для самолечения зубов.

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