Детям с диабетом рекомендуют больше ходить

Исследователи из Университета Аделаиды (University of Adelaide) пришли к выводу, что улучшить состояние сердечно-сосудистой системы маленьких пациентов с диабетом помогут дополнительные 1000 шагов в день, пишет Медпортал.

Ученые во главе с Алексией Пеньей (Alexia Peña) провели исследование, в котором приняли участие 90 детей с диабетом 1 типа. Они изучали ежедневный уровень физической активности подростков и оценивали состояние их здоровья.

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Оказалось, что 55% детей в день проходили менее 10 тысяч шагов. У многих из них были замечены первые признаки атеросклероза, что не является типичным для детей такого возраста. У тех же, кто выполнял эту норму и вел активный образ жизни, состояние сосудов было гораздо лучше.

Исследователи уверены, что дополнительные 1000 шагов в день помогут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и избежать проблем со здоровьем в дальнейшем. Кроме этого у детей, которые начинали больше двигаться, уменьшались вес и артериальное давление.

Авторы объясняют, что им впервые удалось продемонстрировать зависимость между ежедневным количеством шагов и состоянием здоровья детей с диабетом 1 типа. Они считают, что родители и врачи должны уделять физической активности детей больше внимания, ведь простые прогулки действительно способны предотвратить ряд серьезных проблем в работе сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте.