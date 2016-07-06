Стимуляция мозга способна улучшить зрение

Специалисты из Университета Вандербильта утверждают: стимуляция определенной области головного мозга электрическим током в течение 20 минут помогает улучшить зрение примерно на 2 часа. Наиболее заметные улучшения наблюдались у добровольцев с самым плохим зрением, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Deccan Chronicle.

Сначала ученые предложили двадцати здоровым молодым людям с нормальным или почти нормальным зрением оценить положение двух одинаковых вертикальных линий относительно друг друга и спросили, ровными были эти линии или нет. Данный тест чувствительнее обычного теста для проверки остроты зрения.

Потом исследователи воздействовали на зрительную кору участников слабым электрическим током. Спустя 20 минут добровольцев попросили пройти тест еще раз. Примерно у 75% отмечались существенные улучшения. Ученые провели серию экспериментов. Они варьировали интенсивность воздействия, направление тока и местоположение электродов.

Читайте такжеВыявлена новая опасность смартфонов - временная слепота в темнотеТретий эксперимент доказал, что электроды нужно размещать именно над зрительным центром. Также специалистов интересовало, влияет ли стимуляция на скорость обработки визуальной информации, и может ли она повысить контрастную чувствительность (способность различать оттенки серого). Оказалось, чувствительность повышалась только при улучшении остроты зрения.

Наконец, добровольцы прошли стандартный тест для проверки зрения. Исследователи хотели понять, сильно ли повысилась острота зрения. Исследование показало, что участники смогли разглядеть на одну-две буквы больше. При этом добровольцам, которые видели хуже остальных, стимуляция помогла больше всего, а у людей с отличным зрением изменений почти не было.