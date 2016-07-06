Аспирин способствует зачатию мальчика

Принимая аспирин перед половым актом, женщины, перенесшие неудачную беременность, на 30 процентов повышают свои шансы зачать мальчика. К такому выводу пришли американские ученые, авторы статьи в журнале Journal of Clinical Investigation. Коротко об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи работали с женщинами, беременность которых окончилась выкидышем. Известно, что риск выкидыша вырастает из-за воспалительных процессов в матке. Считается, что иммунная система ошибочно воспринимает плод как инородное тело и начинает атаковать его.

Читайте такжеПриём фолиевой кислоты во время беременности снижает риск ожирения у ребёнкаАспирин — это нестероидный противовоспалительный препарат, который снимает боль и воспаление. Несколько небольших исследований показали, что он увеличивает процент удачных беременностей среди женщин, перенесших процедуру ЭКО.

В рамках последней работы медики из Национального института здоровья детей и развития человека (США) выдавали 1228 женщинам, пытавшимся забеременеть, либо таблетку аспирина, либо плацебо — чтобы они приняли лекарства непосредственно перед половым актом.

Читайте такжеАспирин способен предотвратить развитие рака молочной железыВ результате 31 процент пар зачали мальчика (у принявших плацебо этот показатель составил 23 процента). Среди зачавших девочек различия между «аспириновой» группой и группой плацебо оказались минимальными (24 и 25 процентов соответственно). Кроме того, у принявших лекарство женщин воспаление тканей матки было менее серьезным.

Таким образом, употребление аспирина снижает шансы того, что организм отвергнет эмбрион мужского пола. Однако ученые предупреждают: поможет такое средство только страдающим от воспалительных процессов в матке, связанных с выкидышами.