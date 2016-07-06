Ученые выявили в кишечнике бактерии, питающиеся нейромедиаторами

Для роста бактерий KLE1738 необходима гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), которая присутствует в головном мозге и выполняет в нем функции нейромедиатора, пишет Медпортал.

Ранее культивировать этот бактериальный штамм не удавалось, но исследователи воспользовались совместным культивированием, одновременно выращивая сразу несколько разных кишечных бактерий. Бактериальный штамм KLE1738 рос и размножался только в присутствии ГАМК, которую синтезировали другие бактерии, также обитавшие в кишечнике. Авторы планируют назвать новый микроорганизм Evtepia gabavorous.

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Исследователи попробуют найти и другие бактерии, которые потребляют или продуцируют гамма-аминомасляную кислоту в ходе своего роста. Авторы предполагают, что изменение количества таких микроорганизмов может оказывать влияние на работу головного мозга и поведение. Известно, что низкая концентрация ГАМК связана с депрессией и нарушениями настроения. Ученые надеются, что им удастся понять механизм возникновения депрессии и подобрать новые способы борьбы с ней.

Обнаружение бактерий, зависимых от ГАМК, является еще одним подтверждением существования тесной взаимосвязи между микробиомом и процессами, происходящими в организме.