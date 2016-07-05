Иммунная система может сама бороться с аутоиммунными заболеваниями - ученые

Американские ученые излечили мышь от редкого, но тяжелого аутоиммунного заболевания Pemphigus vulgaris (пузырчатка вульгарная), устроив так называемую "гражданскую войну" внутри иммунной системы, пишут Новости Израиля.

Данное заболевание приводит к тому, что B-лимфоциты начинают производить антитела, которые разрушают вещество, удерживающее вместе клетки кожи. Pemphigus vulgaris может быть смертельным.

Читайте такжеИскусственную поджелудочную начнут использовать в клинической практике в 2018 году

Исследователи из Университета Пенсильвании попытались излечить мышь, заставив ее иммунную систему атаковать ту свою часть, которая вызывает Pemphigus vulgaris.

По мнению ученых, успешные результаты эксперимента говорят о том, что подобную методику можно применять в отношении людей.