Иммунная система может сама бороться с аутоиммунными заболеваниями - ученые
Исследователи заставили иммунную систему атаковать свою часть, которая вызывает Pemphigus vulgaris.
Иммунная система может сама бороться с аутоиммунными заболеваниями / Фото: colady.ru
Американские ученые излечили мышь от редкого, но тяжелого аутоиммунного заболевания Pemphigus vulgaris (пузырчатка вульгарная), устроив так называемую "гражданскую войну" внутри иммунной системы, пишут Новости Израиля.
Данное заболевание приводит к тому, что B-лимфоциты начинают производить антитела, которые разрушают вещество, удерживающее вместе клетки кожи. Pemphigus vulgaris может быть смертельным.
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Исследователи из Университета Пенсильвании попытались излечить мышь, заставив ее иммунную систему атаковать ту свою часть, которая вызывает Pemphigus vulgaris.
По мнению ученых, успешные результаты эксперимента говорят о том, что подобную методику можно применять в отношении людей.