У берегов Рио-де-Жанейро обнаружена супербактерия

Супербактерия была обнаружена в Рио-де-Жанейро за месяц до того, как в этом городе должны будут проходить летние Олимпийские игры, сообщают Новости Израиля со ссылкой на CNN.

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Среди пляжей, на которых обнаружена супербактерия, два пляжа, граничащие с заливом, где будут проходить соревнования по парусному спорту.

Как ранее сообщалось в СМИ, более 150 экспертов в области медицины подписали обращение к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен с просьбой перенести Олимпийские игры 2016 года из Рио-де-Жанейро или отложить их в связи с эпидемией вируса Зика.

Они подчеркивали, что заразиться вирусом могут 500 тыс. иностранных туристов, которые собираются посетить игры. Рио-де-Жанейро занимает второе место среди бразильских городов с наибольшим количеством вероятных случаев заболевания.

Система здравоохранения в этом городе очень ослаблена, а эпидемия скорее усиливается, чем стихает, отмечают они. Эксперты порекомендовали ВОЗ созвать независимую консультационную группу, которая и примет решение по этому вопросу.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро должны состоятся в августе 2016 года.