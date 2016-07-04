В кишечнике нашли бактерии, манипулирующие психикой человека

В кишечнике человека впервые обнаружены бактерии, которым для выживания необходимы выделяемые мозгом химические вещества. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на New Scientist.

Читайте такжеТрудоголики склонны к психическим расстройствамФилип Стрэндвиц (Philip Strandwitz) и его коллеги из Северо-восточного университета (Бостон) выяснили, что недавно открытый вид кишечных бактерий KLE1738 растет и размножается, только если кормить их молекулами ГАМК — гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы человека и других млекопитающих.

ГАМК подавляет сигналы нервных клеток, что снимает возбуждение и оказывает успокаивающее действие. При этом аномально низкий уровень ГАМК в организме связывают с депрессиями и аффективными расстройствами. Таким образом, налицо первое доказательство того, что микрофлора кишечника может влиять на мозг и настроение человека.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюВ 2011 году другой коллектив исследователей выяснил, что другой тип кишечных бактерий (Lactobacillus rhamnosus) серьезно влияет на активность ГАМК в мозге мышей (хотя и не употребляет это вещество). Однако сейчас Стрэндвиц обнаружил, что при удалении блуждающего нерва этот эффект исчезает. Сейчас биолог пытается обнаружить другие кишечные микробы, также потребляющие (или даже вырабатывающие) ГАМК — чтобы использовать эти знания в разработке новых антидепрессантов.