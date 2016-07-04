Как улучшить свои способности: советы психологов

Статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology, пишет Лента.ру.

Ученые решили проверить, действительно ли работают различные мотивирующие техники. В экспериментах приняли участие 44 тысячи человек. Добровольцы были разделены на 12 групп. Задача участников заключалась в том, чтобы как можно быстрее нажать на числа по порядку от 1 до 36, которые случайным образом были распределены в квадратной сетке. Исследователи определили, что могло бы помочь людям улучшить свои результаты в онлайн-игре. Среди проверенных приемов были разговор сам с собой, представление в уме будущего результата и планирование действий, которые могут последовать за получением желаемого результата.

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Выяснилось, что участники, которые говорили себе, что они могут решить задачу лучше в следующий раз, действительно более эффективно справлялись с тестом, чем контрольная группа. Фразы «я могу побить свой лучший результат», «я могу делать это быстрее» оказались в наибольшей степени действенными. Кроме того, если создавать в воображении картинку, что вы бьете свой предыдущий рекорд или просто хорошо играете, то результат также улучшается.

А вот мотивирующие установки, которые заключаются в том, чтобы представлять возможные выгоды от хорошего выполнения задачи, работают хуже всего. Однако они, как подчеркивают ученые, остаются эффективным инструментом в борьбе с лишним весом и другими жизненными проблемами.