Искусственную поджелудочную начнут использовать в клинической практике в 2018 году

Предполагается, что устройство начнет использоваться в клинической практике уже через два года, пишет Медпортал.

Прибор предназначен для пациентов, страдающих диабетом 1 типа: он самостоятельно определит концентрацию глюкозы и введет необходимое количество инсулина. Авторы отмечают, что количество вводимого инсулина зависит от дневного рациона, физической активности и ряда других факторов. Пациенты должны отслеживать концентрацию глюкозы в крови, чтобы вовремя заметить гипогликемию или гипергликемию и скорректировать уровень сахара.

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Устройство уже начали испытывать на добровольцах – пациенты говорят, что искусственная поджелудочная железа дает им свободу, освобождая их от постоянного мониторинга уровня сахара.

В настоящее время пациентам с диабетом также предлагают пересадку бета-клеток или же трансплантацию всей поджелудочной железы. Подобные операции способны улучшить состояние больных, однако им требуется прием иммуносупрессантов, чтобы предотвратить отторжение пересаженного органа. При установке искусственной поджелудочной железы иммуносупрессирующие препараты не требуются, а само оперативное вмешательство не является столь масштабным.