Диетологи развеяли миф о вреде сливочного масла

Американские диетологи опровергли распространенное мнение о вреде сливочного масла. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на издание EurekAlert!

Согласно работе ученых, потребление сливочного масла не связано с ростом общей смертности, возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает снизить вероятность развития сахарного диабета второго типа. Заключение диетологов справедливо в случае, если человек в день употребляет 0,3-3,2 порции сливочного масла, которая составляет 14 граммов (примерно одна столовая ложка).

По мнению ученых, негативное отношение к сливочному маслу, сформированное в обществе, связано с тем, что этот продукт используется с пищей, богатой простыми углеводами (в частности, хлебобулочными изделиями). Вместе с тем, диетологи отметили, что растительные масла (оливковое, льняное, рапсовое и соевое) все же предпочтительнее животных.

Читайте такжеСвиное сало оказалось полезнее оливкового маслаВ своем исследовании авторы провели метаанализ девяти диетологических работ, в которых приняли участие более 630 тысяч человек из 15 стран. Ранее ученые показали, что замена сливочного (коровьего) масла на растительные жиры, богатые линолевой кислотой, приводит к снижению уровня холестерина в крови, но не оказывает влияния на показатели сердечно-сосудистых заболеваний.