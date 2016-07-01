Современные дети развиваются негармонично - исследование

Как показало недавнее исследование, 58% детей 3-5 лет могут способно справиться со смартфоном. Но лишь каждый шестой знает, как приготовить себе завтрак, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Эта информация была получена в рамках исследования влияния интернета на развитие детей, начиная с их первых дней жизни.

Оказалось, большинство маленьких детей способны двигать компьютерной мышкой, играть в компьютерную игру и использовать смартфон. Но при этом они не умеют завязывать шнурки или готовить завтрак. Голая статистика: 58% детей 2-5 лет без проблем осваивают видеоигру, но с трудом катаются на велосипеде и готовят себе еду с утра. 25% детей знают, как открыть браузер, но лишь 20% сами плавают. И пол ребенка на статистику в целом не влиял.

Читайте такжеГрудное вскармливание влияет на поведение ребенка Примечательно: если матери ребенка было 35 лет и больше, то жизненно важные навыки дети осваивали лучше, чем дети более молодых матерей. Например, 40% детей взрослых женщин могли написать свое имя. В целом ученые говорят, что технологии оставляют отпечаток на жизни ребенка с первых дней. Поэтому ничего удивительного в том, что многие дети, еще не научившись говорить, свободно пользуются мобильными устройствами. А около 81% детей младше двух лет имеют благодаря родителям фотографии в Сети. Почти 50% родителей с детьми младше 3 лет заявляют, что ребенку нравится делать селфи.