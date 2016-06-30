В больницах Стамбула остается двое граждан Украины
11:07, 30 июня 2016Зарубежные новости
109
В больницах Стамбула остается двое граждан Украины, пострадавших во время террористического акта в международном аэропорту.
REUTERS
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на своей странице в Facebook.
«Сейчас в больницах г.Стамбул находится двое граждан Украины, пострадавших во время террористического акта в международном аэропорту Ататюрк», - говорится в сообщении.
Читайте такжеТеракт в Стамбуле: в МИД назвали имя погибшей украинки
Отмечается, что третий пострадавший (с легкими повреждениями) в ближайшее время планирует вернуться домой.
Как сообщал УНИАН, 28 июня в результате теракта в международном аэропорту Стамбула погибли 42 и ранены 239 человек, среди погибших – одна украинка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter