Карточные игры помогают восстановиться после инсульта - ученые

Помимо простых карточных игр, исследователи рекомендуют играть в игру Дженга, приставку Wii и любые другие игры, где задействованы интенсивные и повторяющиеся движения рук, пишут Новости Израиля.

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Ученые подчеркивают, что игры могут помочь реабилитации пациентов, если применяются в дополнение к обычной физиотерапии, а не вместо нее.