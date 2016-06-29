Карточные игры помогают восстановиться после инсульта - ученые
10:40, 29 июня 2016Зарубежные новости
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Канадские ученые утверждают, что самые простые карточные игры – такие, как "снап", улучшают моторику и помогают пациентам восстановиться после инсульта.
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Помимо простых карточных игр, исследователи рекомендуют играть в игру Дженга, приставку Wii и любые другие игры, где задействованы интенсивные и повторяющиеся движения рук, пишут Новости Израиля.
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Ученые подчеркивают, что игры могут помочь реабилитации пациентов, если применяются в дополнение к обычной физиотерапии, а не вместо нее.
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