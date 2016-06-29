"Плохой" холестерин: вред или польза

Результаты работы опубликованы в British Medical Journal, пишет Лента.ру.

Авторы обзора проанализировали прошлые исследования, в которых приняли участие в общей сложности 68 тысяч человек старше 60 лет, и поставили под сомнение гипотезу, согласно которой люди с высоким уровнем холестерина имеют больший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и должны принимать статины, чтобы снизить концентрацию липопротеинов.

Читайте такжеЖирное молоко оказалось полезнее обезжиренного

По словам ученых, каждая работа, которую они рассматривали, демонстрировала либо отсутствие связи между «плохим холестерином» и смертью от нарушений функций сердца и сосудов, либо обратную корреляцию. Последнее означает, что высокий уровень липопротеинов низкой плотности часто сопутствует более длительной жизни. Это может объясняться тем, что холестерин может защищать человека от таких неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона или синдром Альцгеймера.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, почему плохой холестерин является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей, но не у пожилых.

Липопротеины низкой плотности являются переносчиками холестерина, который часто именуется «плохим холестерином» из-за того, что он связан с риском развития атеросклероза. В противоположность им липопротеины высокой плотности существенно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.