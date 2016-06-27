Учёные разрабатывают компактный томограф, который в 3 раза меньше обычного

Специалисты клиники Мейо (Mayo Clinic) совместно с компанией General Electric занимаются разработкой прибора для проведения магнитно-резонансной томографии, который будет гораздо меньше обычного томографа. Они работали над прибором в течение восьми лет, и вот, наконец, готовы представить прототип устройства.

Читайте такжеУчёные научились различать людей по "отпечаткам мозга"Новый томограф в три раза меньше, чем полноразмерный прибор. Мэтт Бернштейн (Matt Bernstein) пояснил, что такой аппарат гораздо дешевле и занимает меньше места. Кроме того, проводить сканирование в таком устройстве гораздо удобнее для пациентов, так как им не приходится находиться внутри прибора во время процедуры.

Для охлаждения магнитов, находящихся внутри полноразмерного томографа, требуется 2000 литров жидкого гелия, а для компактного прибора необходимо лишь 12 литров. Устройство пригодится для обследования пациентов, нуждающихся в томографии головы (в этой процедуре нуждаются около половины всех больных), а также тех, кому необходимо сканирование кистей рук, ступней или коленей.

Читайте такжеМедитация помогает сохранить мозг молодымРазработки планируют провести около 300 томографических исследований головы, чтобы откалибровать прибор и подобрать оптимальные условия для проведения процедуры. В испытаниях примут участие пациенты с раком, инсультом, болезнью Альцгеймера и психическими нарушениями.

Ученые надеются, что с новым прибором процедура станет менее неприятной для пациентов, а качество диагностики не пострадает.