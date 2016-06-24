Выявлена новая опасность смартфонов - временная слепота в темноте

Британские врачи сообщили о случаях временной слепоты, вызванной использованием смартфонов в темноте. Две женщины в возрасте 22 и 40 лет пожаловались на повторяющиеся эпизоды потери зрения продолжительностью до 15 минут. Статья с описанием симптомов опубликована в журнале New England Journal of Medicine, сообщает Лента.ру.

Женщины прошли ряд медицинских процедур, включая осмотр, магнитно-резонансную томографию (МРТ) и проверку сердечной деятельности. Однако врачи не обнаружили никаких нарушений, которые могли быть связаны с потерей зрения. Офтальмолог выяснил у пациенток, чем они занимались во время приступов слепоты. Оказалось, что обе женщины лежали на кровати на боку и смотрели на экран смартфона в темноте одним глазом, прикрыв второй глаз подушкой.

Читайте такжеПланшеты и смартфоны нарушают нормальный сон детей

В этом случае один глаз привыкает к свету, а другой — к темноте. После выключения смартфона начинается длительный процесс темновой адаптации. Именно это послужило причиной временной слепоты того глаза, что смотрел на экран. Чтобы избежать дискомфорта, вызванного разнотипной адаптацией зрения, врачи посоветовали смотреть обоими глазами на экран цифровых устройств в темноте.

Читайте такжеСмартфоны способны усугубить течение депрессииВрачи проверили свое предположение, проведя эксперимент на себе. Они смотрели на яркий экран смартфона в течение нескольких минут одним глазом, после чего оценивали потерю световой чувствительности. Оказалось, что зрение действительно ухудшается, а на его восстановление требуется несколько минут. Специалисты считают, что подобная кратковременная слепота не несет угрозы здоровья сама по себе. Однако врачи предупреждают, что необходимо информировать пациентов о подобных случаях, чтобы избежать ненужных тревог и стрессов.

Читайте такжеСмартфоны мешают мыслить, утверждают экспертыКак ранее сообщал УНИАН, смартфоны мешают мыслить. Чем меньше человек пользовался смартфоном, тем лучше были развиты его математические и познавательные навыки. Из-за смартфонов люди начинают лениться. Поиск в Google постепенно заменяет естественное любопытство. Пытаясь избежать лишних трудностей, человек все чаще и чаще берет в руки смартфон, чтобы что-то узнать.