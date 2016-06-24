Самое слабое рукопожатие у миллениалов - ученые

Посвященное этому исследование опубликовано в Journal of Hand Therapy, кратко о нем сообщает издание Daily Mail, пишет Лента.ру.

Причину более слабой хватки некоторых людей ученые увидели в переходе общества от индустриальной эпохи в информационную. Тенденция приводит к тому, что работа все большего числа людей связана с интеллектуальным, а не физическим, трудом.

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Наиболее слабое рукопожатие наблюдается у миллениалов (родившихся в 1985 году и позже). К таким выводам ученые пришли, измерив при помощи динамометра (прибора для измерения силы) силу рукопожатия у 237 добровольцев в возрасте 20-34 лет.

Начиная с 1985 года сила рукопожатия у мужчин, по оценкам ученых, уменьшилась примерно на 20 процентов, а у женщин — на 10. Ученые полагают, что для людей, предрасположенных к травмам конечностей, обнаруженная тенденция благоприятна. Также медики отмечают, что физические показатели здоровья, вероятно, требуют пересмотра каждые десять лет.