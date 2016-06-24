Стресс влияет на работу желудочно-кишечного тракта

Почти 90% женщин периодически страдают от проблем с пищеварением. И, по словам ученых из Кембриджа, основная причина - стресс. В этом нет ничего удивительного, ведь между мозгом и желудочно-кишечным трактом существует прямой канал связи, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеЖенщинам вредно много работать, доказали ученыеА еще стресс способен влиять опосредованно, например, нарушая сон и толкая человека к вредным продуктам. Ученые провели исследование и выяснили: за последний год проблемы с пищеварением отмечались у 88% женщин против 83% мужчин. И расстройства живота редко были вызваны непереносимостью продуктов или вирусом.

30% человек обвиняли во всем стресс. Далее среди виновников шли несбалансированный рацион (26%) и нехватка сна (17%). Вирусная инфекция и алкоголь приносили проблемы в 14% случаев. При этом у женщин сильный стресс и тревожность отмечались в два раза чаще, чем у мужчин. И социальные изменения частично стоят за этим (сейчас женщине приходится и работать, и заниматься домом).

К тому же, женщины в принципе предрасположены к стрессовым расстройствам и тревожности. Они переживают по поводу неприятных ситуаций, а мужчины не держат это в себе, реагируя вовне. Конечно, нельзя исключать влияние менструального цикла на проблемы с пищеварением у женщин и роль контактов с маленькими детьми (могут переносить разные бактерии).

Читайте такжеЛюдям за 40 следует работать не больше трех дней в неделю - ученые45% из тех, кто страдал от проблем с пищеварением, использовали для борьбы с симптомами натуральные средства вроде имбирного чая. Только 34% шли в аптеку за лекарствами, находящимися в свободном доступе. Но многие просто предпочитали переждать. 40% ничего не делали, если у них было вздутие, газообразование, метеоризм.