Эксперты CDC предложили отказаться от назальной противогриппозной вакцины

По данным CDC, в прошедшем сезоне эффективность этого препарата в возрастной группе от 2 до 17 лет составила всего 3% (эффективность инъекционных препаратов составила 63%), пишет Ремедиум. В течение двух предыдущих сезонов эффективность вакцинации также была крайне низкой.

Вакцина FluMist, разработанная дочерней компанией AstraZeneca MedImmune и применяемая в США с 2003 года, изготавливается на основе живых ослабленных сезонных штаммов вируса гриппа.

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Причины низкой эффективности назального препарата остаются неизвестными. В AstraZeneca заявляют, что собственные данные компании значительно отличаются от оценок CDC: согласно им, FluMist в прошедшем сезоне продемонстрировала эффективность в диапазоне от 46 до 58%. Специалисты компании совместно с экспертами CDC пытаются установить причины столь серьезных расхождений.

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По оценкам фармпроизводителей, потребность США на следующий эпидемический сезон составляет от 171 до 176 млн доз противогриппозных вакцин. Из этого объема на FluMist приходилось около 14 млн доз (8%).Предложение экспертов CDC отказаться от применения назальной вакцины не имеет обязательной силы. Окончательное решение по этому вопросу будет принято руководством организации в конце лета – начале осени текущего года.