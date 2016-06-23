Имбирь помогает избавиться от тошноты
11:50, 23 июня 2016Зарубежные новости
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Ученые из Королевского колледжа акушерства и гинекологии пришли к выводу, что употребление имбиря и применение точечного массажа кисти руки могут помочь беременным женщинам избавиться от утренней тошноты, не прибегая к помощи медицинских препаратов
Имбирь поможет избавиться от утренней тошноты / Фото: foodclean.ru
При этом специалисты подчеркивают, что в случаях сильной тошноты беременным женщинам следует обратиться за консультацией к врачу, пишут Новости Израиля.
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Считается, что тошнота и рвота сопутствует беременности у около 80% женщин. Как правило – в первые четыре месяца беременности. При этом ученые напоминают, что, несмотря на привычное название, эти симптомы проявляются не только по утрам.
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