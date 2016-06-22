Названа главная причина хронической боли

Генетики из Дрексельского университета выяснили, каким образом одна единственная молекула может изменить ощущения у человека, вызывая либо хроническую боль, либо, наоборот, нечувствительность к ней. Открытие поможет разработке методов лечения пациентов с травмами нервной системы. Статья опубликована в журнале Epigenetics & Chromatin, сообщает Лента.ру.

Белок МеСР2 является эпигенетическим фактором, иными словами, он изменяет активность генов, присоединяясь к специфическим участкам ДНК. Основная функция белка заключается в том, чтобы обеспечить правильное развитие мозга ребенка, выключив в определенное время несколько генов. Однако если возникнет мутация кодирующего белок гена, то работа MeCP2 будет нарушена, в результате чего возникает синдром Ретта. Заболевание, которое чаще всего поражает девочек, может вызвать снижение чувствительности к боли, поэтому ученые предположили, что МеСР2 играет роль в формировании болевых ощущений.

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Специалисты считают, что повреждение нервов вызывает изменения активности МеСР2, который, в свою очередь, регулирует большое число генов, отвечающих за возникновение боли. Гипотеза помогла бы объяснить механизмы возникновения хронической боли, от которой страдают более 20 процентов населения планеты, а также разработать способы ее лечения.

Генетики изучили работу МеСР2 в клетках спинального ганглия мышей при повреждении периферической нервной системы. Они определили участки ДНК, с которыми связывается белок до травмы и после нее. Оказалось, что МеСР2 при повреждении нервов начинает регулировать активность множества других генов, которые, в конечном счете, вызывают хроническую боль.

Читайте такжеЗеленый свет облегчает состояние при мигренях - ученыеТак как МеСР2 участвует во многих важных процессах, изменять его активность для лечения хронической болей не представляется возможным. Вместо этого ученые планируют определить, какие именно гены, на которые действует МеСР2, приводят к возникновению болевых ощущений.