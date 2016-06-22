Ученые выявили еще один фактор, связанный с развитием рака мозга

У людей с высшим образованием более высок риск развития глиомы, первичной опухоли головного мозга, по сравнению с теми, кто окончил только девять классов школы. Посвященное этому исследование британских и шведских медиков опубликовано в The Journal of Epidemiology & Community Health, сообщает Лента.ру.

В своем исследовании ученые рассмотрели данные о 4,3 миллиона человек, родившихся в Швеции в 1911-1961 годы. За ними медики наблюдали в течение 17 лет начиная с 1993 года. Опухоли головного мозга найдены у 5,7 тысячи мужчин и 7,1 тысячи женщин. Из них у мужчин, которые проучились в вузе как минимум три года, риск развития глиомы был на 19 процентов больше, чем у тех, кто после девяти классов не продолжил свое образование. Аналогичный показатель для женщин составил 23 процента.

В целом ученые обнаружили положительную связь между повышенным риском развития опухолей головного мозга и умственной деятельностью (по сравнению с физическим трудом).

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