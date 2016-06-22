В Конго началась эпидемия желтой лихорадки

В настоящее время зафиксировано 67 случаев заболевания, 5 из которых имели летальный исход, пишет Ремедиум.

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Министр здравоохранения Конго Кабанге Нумби (Kabange Numbi) сообщил, что в стране отмечено более 1 тыс. предполагаемых случаев желтой лихорадки. По его словам, большая часть случаев инфицирования в Конго связаны со вспышкой заболевания в Анголе, в результате которой с декабря прошлого года умерли 300 человек.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) желтая лихорадка с территории Анголы распространилась не только на Конго, но и на Кению и даже Китай.

В настоящее время не существует специфических методов лечения желтой лихорадки – острого геморрагического вирусного заболевания, передающегося комарами.