Женщинам вредно много работать, доказали ученые

По словам сотрудников Университета Огайо, если у женщины много нагрузок, физических и умственных, у нее повышается риск развития серьезных заболеваний, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Российскую газету". Это доказало исследование около 7500 человек. Ученые оценивали их состояние здоровья и уровень нагрузки на работе. Так была выявлена связь между недугами и количеством отработанных часов за последние 32 года.

Читайте такжеБеспорядок на рабочем месте опасен для мозгаОказалось, чем продолжительнее рабочая неделя у женщин, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, диабета и рака. Риск повышался, даже когда рабочая неделя длилась более 40 часов. В случае, если она продолжалась 60 часов, риск появления недугов через 30 лет повышался в три раза.

Читайте такжеРабота в ночную смену оказалась смертельно опасной - учёныеЭксперты подчеркивают: помимо работы, нагрузку для женщины составляют домашние дела. Причина всех болезней - стресс, возникающий из-за переутомления. Примечательно: для мужчин активная работа, напротив, полезна. Хотя, конечно, здесь действует принцип разумности.