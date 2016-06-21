ООН: почти половина беженцев в мире - моложе 18 лет

Об этом свидетельствуют данные отчета Управления ООН по делам беженцев (UNHCR) за 2015 год, обнародованного в понедельник, 20 июня, сообщает агентство dpa, которое цитирует dw. Отмечается, что кровавые конфликты и жестокие преследования в ряде стран выгнали из своих домов более детей, женщин и мужчин, чем когда-либо до этого: это задело каждого 113-го жителя планеты. Аналогичный отчет годовой давности свидетельствовал о 59,5 миллиона беженцев в мире.

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"В целом всемирное количество людей, которые являются беженцами, приблизительно же такое, как количество жителей Великобритании, Франции или Италии", - отмечается в отчете. По данным ООН, 21,3 миллиона беженцев в конце 2015 года находились в других странах, 40,8 миллиона были внутренне перемещенными лицами, а еще 3,2 миллиона человек ожидали в зарубежных странах на решение о предоставлении убежища.

По статистике, почти половина беженцев моложе 18 лет. Особенно UNHCR беспокоит большое количество детей, которые перемещаются самостоятельно или разделены с родителями - более 98 тысяч заявлений на предоставление убежища поступили от детей без сопровождения.

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Также отмечается, что на маршрутах беженцев возникает все больше угроз. "Ужасающее количество людей потеряли свои жизни на море, сухопутные пути все чаще блокируются из-за закрытия границ, а в некоторых странах раздуваются политические настроения против предоставления убежища", - подчеркнул Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища в целом поступило в Германию - 441 900, на втором месте находятся США - 172 700 заявлений. Также большое количество заявлений поступило в Швеции (156000) и России (152 500). Крупнейшей на сегодня принимающей страной для беженцев, по-прежнему является Турция - там сейчас находится 2,5 миллиона беженцев.