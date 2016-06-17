Беспорядок на рабочем месте опасен для мозга

Ученые из Флоридского университета продемонстрировали, что неблагоприятная рабочая среда, а также отсутствие задач, стимулирующих деятельность мозга, оказывают негативное влияние на когнитивные способности работников. Исследование опубликовано в Journal of Occupational and Environmental Medicine, сообщает Лента.ру.

Читайте такжеСамые лучшие способы для повышения работоспособностиВ исследовании приняли участие 4963 американца в возрасте от 32 до 84 лет. Из них 47 процентов составляли мужчины, остальные — женщины. Ученые определили состояние среды, в которой работают добровольцы, оценили способность людей запоминать важную информацию и пользоваться ею в дальнейшем. Кроме того, были проверены навыки решения задач, тайм-менеджмента, а также умение удерживать внимание. В дополнение к этому участников спрашивали, страдали ли они расстройствами памяти.

Результаты показали, что мужчины и женщины улучшали свои когнитивные способности, если их работа предполагала освоение новых навыков и решение новых сложных задач. При этом их интеллектуальные возможности с возрастом снижались в меньшей степени, чем у людей, чья работа не предполагала умственной стимуляции. С другой стороны, неблагоприятная рабочая среда, в которой присутствовали такие токсичные агенты, как плесень или свинец, а также шумовое загрязнение, ухудшала когнитивные способности.

Читайте такжеУченые разработали формулу здоровья при сидячей работеПо словам ученых, мозг чем-то напоминает мышцы. Если его долгое время не использовать, его возможности снижаются. Так как люди основную часть своей жизни проводят на работе, то встает вопрос об улучшении состояния рабочей среды. Чтобы сохранить познавательные функции в более позднем возрасте, необходимо предоставить людям возможность решать когнитивные задачи, а также соблюдать правила гигиены труда.