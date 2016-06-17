Чем опасна жирная еда

При этом, однако, питание с высоким содержанием жиров может убить человеческий организм. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports, пишет Лента.ру .

Во время голодания организм поддерживает необходимый уровень сахара в крови благодаря глюконеогенезу — процессу образования глюкозы из неуглеводных соединений, таких как жиры. Считается, что глюконеогенез в основном протекает в печени и лишь немного — в кишечнике и почках. Однако когда ученые отключили ген CPT2, необходимый для окисления жирных кислот, в клетках печени мышей, физиологи обнаружили, что животные выживали в течение продолжительного периода времени.

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Исследователи также кормили генно-модифицированных мышей с неработающим геном CPT2 кормом с высоким содержанием жира. Оказалось, что в большей степени жир накапливался именно в печени, что приводило к полной дисфункции органа и в конечном счете к летальному исходу.

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Так как разрушение жиров производит кетоны, которые используются в качестве дополнительного источника энергии, то именно этот процесс становится активным у людей, страдающих диабетом. Слишком много кетонов в крови способствуют наступлению кетоацидоза, который может привести к смерти. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут выяснить, как способность организма приспосабливаться к нарушению обмена может предотвратить кетоацидоз.