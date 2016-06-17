Эндометриоз можно диагностировать при помощи анализа крови

В настоящее время для диагностики эндометриоза используют целый комплекс методов, включающих как ультразвуковое, так и лапароскопическое обследования. Ученые из Университета Пенсильвании (Penn State University) предложили новый способ выявления этого заболевания, сообщает Медпортал. Они выяснили, что для постановки диагноза достаточно сдать анализ крови. Исследование липидного профиля и поможет врачу выявить болезнь.

Ранее было показано, что эндометриоз сопровождается изменениями метаболизма липидов. Ученые предположили, что исследование липидного профиля и выявление отклонений от нормы может указать на развитие заболевания. В этом случае лапароскопическое исследование для постановки диагноза не потребуется.

Читайте также"Гормон сна" помогает бороться с раком груди - новое исследованиеДля того, чтобы подтвердить свое предположение, ученые изучили уровень обмена липидов у мышей из двух групп: одни животные были здоровы, а другие страдали эндометриозом. Они действительно обнаружили, что с заболеванием был ассоциирован повышенный уровень некоторых липидов в крови.

Читайте такжеПриём фолиевой кислоты во время беременности снижает риск ожирения у ребёнкаПолученные результаты еще предстоит подтвердить на людях, но авторы уверены, что уже скоро они займутся разработкой диагностического теста, который позволит упростить диагностику эндометриоза у женщин.