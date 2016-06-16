ВОЗ рассчитывает на увеличение в Украине акцизов на табачные изделия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на увеличение Кабинетом министров Украины акциза на табачные изделия, что повысит цены на сигареты и будет стимулом для курящих граждан избавиться от вредной привычки, сообщил в ходе круглого стола исполняющий обязанности представителя Бюро ВОЗ в Украине Луиджи Миглиорини.

«Мы надеемся на повышение акциза (на табачные изделия – УНИАН)», - сказал он.

Миглиорини отметил, что в странах Восточной Европы сигареты дешевле, чем в остальных европейских странах. Но в тех государствах, где правительства повышают акцизы на табачные изделия, количество людей, бросающих курить, увеличивается.

Читайте такжеВОЗ призывает перейти на простые упаковки сигарет По словам эксперта Всемирного банка Патрисио Маркуеза, кроме того, что повышение акциза является хорошим способом для проведения кампании против курения, это еще сможет быть дополнительным источником поступлений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Кабинет министров Украины одобрил предложение Министерства финансов об отмене установления минимальных цен на сигареты, а также повышении адвалорной ставки акциза на табачные изделия до 15% с ныне действующих 12%.

Верховная Рада Украины 24 декабря 2015 года приняла изменения в Налоговый кодекс, представляющие компромисс между предложениями правительства и парламента в отношении налоговых изменений, необходимых для выполнения доходной части проекта государственного бюджета на 2016 год.

Читайте такжеВ Австралии могут ввести пожизненный запрет на курение, рожденным после 2001 годаЗаконом повышены акцизы на пиво и вина, кроме натуральных виноградных, на 100%, на спирт и алкогольные напитки – на 50%, на слабоалкогольные напитки – на 300%. Акциз на сигареты по специфической ставке вырос на 40% – до 318,26 грн за 1 тыс. штук, а по адвалорной остался без изменений.