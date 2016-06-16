Ученые составили глобальную карту зоонозов

Такая карта поможет предотвратить следующую вспышку — аналогичную тем, что привели к эпидемии лихорадки Эбола (вирус перешел к человеку от летучей мыши, которую съел мальчик в гвинейской деревне). Карта представлена в журнале Trends in Parasitology, пишет lenta.ru.

Эколог-эпидемиолог Барбара Хан (Barbara Han) из США решила создать такую карту, чтобы перейти от стратегии обороны (сдерживания уже разразившихся эпидемий) к упреждающим ударам. Но для смены стратегии необходимо сначала представлять себе глобальную карту зоонозов.

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В целом, концентрация зоонозов, вопреки ожиданиям Хан, не совпала с концентрацией видов (в тропиках). Одна из горячих точек переноса заболеваний от животных к человеку оказалась в почти пустынных субарктических районах. Другие горячие точки — Европа, которая отличается гигантскими популяциями грызунов и мелких насекомоядных, и Юго-Восточная Азия, где разнообразие млекопитающих сочетается с перенаселенностью городов и деревень.

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Исследователь допускает, что в ее карте есть определенные неточности. Например, изобилие зоонозов в Европе объясняется, прежде всего, щедрым финансированием исследований на эту тему со стороны Евросоюза. Однако в целом карта может принести немало пользы. Например, власти страны могут отказаться от освоения леса, который является горячей точкой для зоонозов, чтобы избежать контактов между рабочими и животными-носителями инфекций.