Гормон мелатонин помогает бороться со злокачественными опухолями

В 2014 году научная группа из США впервые обнаружила, что мелатонин препятствует делению раковых клеток. Сейчас исследователи из Ирана продвинулись дальше по пути изучения положительного эффекта мелатонина в сочетании с наиболее часто использующимся при раке молочной железы препаратом — тамоксифеном.

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По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США, среди женщин рак груди встречается чаще остальных заболеваний онкологического профиля. Тамоксифен, который в таких случаях назначают чаще всего, имеет ряд побочных эффектов от легочной эмболии до проблем со зрением и развития рака матки, кроме того, со временем раковые клетки могут перестать реагировать на препарат.

Сотрудники Табризского университета медицинских наук вели научную работу в двух направлениях, изучая, каким образом можно уменьшить вероятность возникновения побочных эффектов и / или риск развития устойчивости к тамоксифену. Поскольку ранее опубликованные исследования показали, что мелатонин помогает убивать зараженные клетки, ученые решили продолжить дело своих коллег. Доктор Нассер Самади (Dr. Nasser Samadi), один из авторов работы, прокомментировал: «Мы попытались решить обе проблемы сразу, поместив мелатонин в наноструктуры, чтобы они помогли действующему химиотерапевтическому веществу убить большее количество больных клеток. Таким образом, снижается необходимая для терапии доза тамоксифена, а значит, и побочные эффекты будут слабее».

Исследователи протестировали эффективность мелатонина как дополнения к тамоксифену. Для этого, зная, что мелатонин нестабилен и быстро разрушается, они разработали специальные наночастицы — наноструктурные переносчики липидов, NLC. С помощью этих частиц ученые добились того, что мелатонин высвобождался постепенно — это означает, что терапия воздействовала на пораженные раком клетки в течение длительного времени, когда принимать повторно гормон не требовалось. Научная группа также выяснила, что «медленный» мелатонин был более действенным и лучше боролся с заболеванием, чем «быстрый». Затем ученые проверили, не токсичны ли их наночастицы, и получили вдохновивший их ответ: частицы не нанесли окружающей среде никакого вреда.

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Исследование пока еще находится на ранней стадии. Сотрудники университета планируют провести тесты наночастиц на раковых клетках других видов, только после этого перейти к опытам на животных и, в конце концов, к клиническим испытаниям.