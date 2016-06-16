Нейробиологи: подростковый бунт - это болезнь

Статья опубликована в Journal of Child Psychology and Psychiatry, сообщает lenta.ru.

Исследователи использовали магнитно-резонансную томографию для того, чтобы изучить мозг подростков мужского пола и молодых людей, которым диагностировали расстройство поведения, связанное с частыми агрессивными и разрушительными действиями, ложью, воровством, использованием оружия и ночным образом жизни. В частности, ученые определили, какие области мозга развивались согласованно — при этом их кортикальная толщина должна была быть примерно одинаковая.

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Всего в исследованиях участвовали 58 подростков с расстройством поведения и 25 молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Ученые обнаружили, что у трудных детей имеется значительное число значимых корреляционных взаимосвязей между различными зонами мозга. Исследователи полагают, что это может свидетельствовать о нарушениях в развитии центральной нервной системы в детском или подростковом возрасте.

В то же время у тех, у кого расстройство поведения было выявлено в старшем возрасте, таких взаимосвязей обнаружено не было. В данном случае возможным объяснением служит то, что расстройство могло возникнуть позднее из-за разрушения связей между отдельными нейронами.

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Наибольшие различия ученые выявили в лобных и височных отделах головного мозга. По мнению нейробиологов, их открытие ясно показывает, что расстройство поведения является реальным психическим заболеванием, а вовсе не подростковым бунтом. Тем не менее, пока не совсем ясно, как возникают структурные различия и какова их причина, поэтому необходимы дальнейшие исследования. Ученые надеются, что в будущем будет возможна разработка методов лечения антисоциального поведения.