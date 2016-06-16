Ученые ищут способы предотвращения инфаркта

Они выяснили, что инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1), в больших количествах присутствующий у молодых людей, предотвращает образование атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах, пишет Медпортал.

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Ученые объясняют, что с возрастом организм начинает все хуже бороться с атеросклеротическими бляшками. Исследователи предположили, что увеличение уровня продукции этого белка поможет снизить вероятность развития атеросклероза, таким образом предотвратить возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ранее ученые провели эксперимент на мышах, которых в течение 8 недель кормили пищей с высоким содержанием жиров. Одной группе животных дополнительно вводили IGF-1. Авторы показали, что у таких грызунов количество бляшек было существенно ниже, чем у тех, кому фактор роста не вводился.

Далее ученые выяснили, что у животных, на поверхности макрофагов которых отсутствовали рецепторы к IGF-1, в кровеносных сосудах образовывалось гораздо больше бляшек.

В ближайшее время ученые проверят полученные данные на более крупных животных, а потом перейдут к экспериментам на людях. Они надеются, что им удастся получить сходные данные и в дальнейшем разработать терапию на основе IGF-1.