В Америке впервые одобрено применение вакцины против холеры



Vaxchora стала первой противохолерной вакциной, зарегистрированной Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Иммунизацию новой пероральной вакциной на основе ослабленных штаммов бактерии Vibrio cholerae необходимо проходить минимум за 10 дней до предполагаемого путешествия.

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Эффективность Vaxchora была продемонстрирована в рандомизированном плацебо контролируемом исследовании, в котором приняли участие 197 добровольцев в возрасте 18-45 лет. Из 197 участников 68 человек были привиты Vaxchora, а 66 получили плацебо. После иммунизации добровольцам перорально ввели Vibrio cholera. Согласно собранным данным, эффективность вакцины через 10 дней после иммунизации составила 90%, а через три месяца – 80%.