В Америке впервые одобрено применение вакцины против холеры
Американские регуляторы одобрили применение вакцины Vaxchora для предотвращения заражения холерой взрослых путешественников, посещающих неблагоприятные по холере регионы.
Vaxchora стала первой противохолерной вакциной, зарегистрированной Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Иммунизацию новой пероральной вакциной на основе ослабленных штаммов бактерии Vibrio cholerae необходимо проходить минимум за 10 дней до предполагаемого путешествия.
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Эффективность Vaxchora была продемонстрирована в рандомизированном плацебо контролируемом исследовании, в котором приняли участие 197 добровольцев в возрасте 18-45 лет. Из 197 участников 68 человек были привиты Vaxchora, а 66 получили плацебо. После иммунизации добровольцам перорально ввели Vibrio cholera. Согласно собранным данным, эффективность вакцины через 10 дней после иммунизации составила 90%, а через три месяца – 80%.