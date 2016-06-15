В США зарегистрировано устройство для борьбы с ожирением

AspireAssist позволяет сократить объем содержимого желудка после каждого приема пищи, сообщается на сайте контрольного органа.

Читайте такжеВ мире распространяется эпидемия ожирения среди детей младше 5 лет - ВОЗУстройство предназначено для использования пациентами старше 22 лет с индексом массы тела 35-55, которые не смогли сбросить лишний вес с помощью стандартных нехирургических методов терапии. В FDA подчеркнули, что AspireAssist не должен устанавливаться пациентам с расстройствами пищевого поведения.

Решение о регистрации устройства FDA принимала на основе результатов клинических исследований, прошедших при участии 111 пациентов, в контрольную группу вошли 60 человек. Через год после установки AspireAssist, пациенты похудели в среднем 12,1%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил только 3,6%.

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AspireAssist состоит из дренажной трубки, устанавливаемой непосредственно в желудок, внешнего клапана, расположенного на животе пациента. Для освобождения желудка после приема пищи используется специальный портативный насос, который при необходимости крепится к клапану. Согласно инструкции, пациент через 20-30 минут после принятия пищи должен воспользоваться AspireAssist. Частичное освобождение желудка займет 5-10 минут, откаченное содержимое через систему трубок попадает непосредственно в унитаз. По словам разработчиков, использование AspireAssist позволяет снизить количество усваиваемых калорий на 30%.