В США зарегистрировано устройство для борьбы с ожирением
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала новое устройство для лечения ожирения.
AspireAssist позволяет сократить объем содержимого желудка после каждого приема пищи, сообщается на сайте контрольного органа.
Читайте такжеВ мире распространяется эпидемия ожирения среди детей младше 5 лет - ВОЗУстройство предназначено для использования пациентами старше 22 лет с индексом массы тела 35-55, которые не смогли сбросить лишний вес с помощью стандартных нехирургических методов терапии. В FDA подчеркнули, что AspireAssist не должен устанавливаться пациентам с расстройствами пищевого поведения.
Решение о регистрации устройства FDA принимала на основе результатов клинических исследований, прошедших при участии 111 пациентов, в контрольную группу вошли 60 человек. Через год после установки AspireAssist, пациенты похудели в среднем 12,1%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил только 3,6%.
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AspireAssist состоит из дренажной трубки, устанавливаемой непосредственно в желудок, внешнего клапана, расположенного на животе пациента. Для освобождения желудка после приема пищи используется специальный портативный насос, который при необходимости крепится к клапану. Согласно инструкции, пациент через 20-30 минут после принятия пищи должен воспользоваться AspireAssist. Частичное освобождение желудка займет 5-10 минут, откаченное содержимое через систему трубок попадает непосредственно в унитаз. По словам разработчиков, использование AspireAssist позволяет снизить количество усваиваемых калорий на 30%.