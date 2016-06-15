Люди с аритмией чаще гибнут в автокатастрофах

Мерцательная аритмия сопровождается фибрилляцией предсердий и нерегулярным сердцебиением. Новое исследование показало: заболевание увеличивает вероятность смерти во время дорожной аварии. Ученые из Клиники Майо проанализировали данные 3 миллионов водителей, пассажиров и других людей, госпитализированных после ДТП в период с 2003 по 2012 годы, передает meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеПо пульсу можно предсказать продолжительность жизни - открытиеОколо 2,6% пострадавших в аварии были с мерцательной аритмией. Исследование показало: смертность оказалась выше среди лиц с аритмией по сравнению с людьми, не страдавшими от нее (7,6% против 2,6%). После учета таких факторов, как возраст, пол, тяжесть травмы и текущие проблемы со здоровьем, риск умереть в больнице после ДТП по-прежнему был повышен в 1,5 раза у пострадавших с аритмией.

Читайте такжеАритмия более опасна для здоровья женщинПримечательно, что средняя продолжительность госпитализации для лиц с мерцательной аритмией составляла девять дней, а для остальных пострадавших - всего шесть. Выше была и средняя стоимость лечения: 28217 долларов для пациентов с аритмией и 19615 для лиц без нее. Как известно, многие люди с аритмией принимают антикоагулянты для профилактики инсульта. Эти препараты увеличивают вероятность кровотечения. Однако ученые считают, что делать выводы пока рано. Необходимы дальнейшие исследования.