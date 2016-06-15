В древовидных пионах нашли лекарство от рака

Ботаники из Научного центра исследования растений при Китайской академии наук выяснили, что семена древовидных пионов (Paeonia) содержат омега-3- и омега-6 ненасыщенные жирные кислоты, которые могут быть использованы для изготовления масла, безвредного для сердца и защищающего от рака. Об исследовании сообщает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Ненасыщенные жирные кислоты необходимы для здоровья человека, однако предполагается, что разные кислоты должны быть представлены в ежедневном рационе человека в равной степени. Диетологические исследования показывают, что в пище современных людей это соотношение составляет 15 к 1 в пользу кислот омега-6. Такой дисбаланс повышает риск развития многих заболеваний, например сердечно-сосудистых, рака и аутоимунных синдромов.

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Большое влияние на дисбаланс оказывает употребление различных масел со следующими соотношениями ненасыщенных кислот омега-6 и омега-3: 700:1 для подсолнечного, 600:1 для арахисового, 100:1 для кукурузного и 16:1 для оливкового масел.

В новом исследовании ботаники изучили дикие виды и одомашненные сорта древовидных пионов и обнаружили, что все они содержат большое количество альфа-линоленовой кислоты, которая относится к омега-3. Таким образом использование этих растений снижает дисбаланс и риск развития заболеваний, в том числе рака.

Читайте такжеОмега-3 не защищает мозг от старения - исследованиеВ настоящее время альфа-линоленовая кислота содержится в пищевых добавках, изготавливаемых из рыбного сырья. Однако, по словам исследователей, из-за промышленного загрязнения и чрезмерного отлова рыбий жир не может больше служить источником ненасыщенных кислот. Древовидные пионы в свою очередь способны снизить темпы отлова и спасти уменьшающуюся популяцию рыб.