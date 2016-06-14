Россия жалуется на нехватку украинского анестетика

Нехватка препарата уже ощущается в ряде регионов, пишет «Коммерсант».

Возможной причиной прекращения поставок Мезатона стало требование украинского производителя повысить закупочную цену. Пока неизвестно, сможет ли российский минздрав прийти к соглашению с украинским заводом.

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Сообщение о нехватке мезатона появилось в начале июня в профессиональной интернет-группе «Анестезиолог анестезиологу». Участник из Ростова-на Дону пожаловался коллегам, что в их городе мезатон практически закончился. Другие участники группы подтвердили, что также испытывают нехватку этого препарата. По их словам, сейчас им приходится использовать для анестезии норадреналин. «Вот только коробка мезатона стоила 40 рублей, а норик — 1,6 тыс. рублей»,— уточнил автор записи.

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Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Коммерсанту», что, согласно базам данных, последний раз Мезатон ввозился на территорию России еще в августе 2015 года. Всего за прошлый год Россия получила 201 тыс. упаковок общей стоимостью 4,8 млн рублей. Однако в 2014 году объем поставок был гораздо больше — тогда в страну ввезли 670 тыс. упаковок на 15,8 млн рублей. По словам господина Беспалова, прямых аналогов мезатона в России не производится. Он подтвердил, что в 2016 году существенно увеличился объем поставок французского препарата норадреналин агетан с одновременным серьезным снижением цены. В 2015 году в Россию ввезли 42,2 тыс. упаковок немецкого норадреналина стоимостью 56,4 млн рублей, а за первые четыре месяца 2016 года — уже 73,9 тыс. упаковок за 19,3 млн рублей.

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В Росздравнадзоре подтвердили, что в настоящее время на российском рынке наблюдаются перебои с поставками препарата Мезатон, который включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. По данным Росздравнадзора, данное лекарственное средство не поступало в обращение в 2016 году. В ведомстве подчеркнули, что им неизвестны причины прекращения поставок.

В свою очередь в администрации Опытного завода при Харьковском государственном научном центре лекарственных средств пояснили, что с 2010 года не менялась закупочная цена. «У нас нет возможности перерегистрировать цену препарата. В настоящий момент мы просто больше не можем поставлять его по прежней цене — это означало бы, что мы работаем себе в убыток», - рассказала представитель завода Наталья Ворона.