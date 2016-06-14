Обнаружены две неизвестные ранее формы детского лейкоза

Для того, чтобы обнаружить их, ученые из Университета Лунда (Lund University) применили методы секвенирования нового поколения, пишет Медпортал.

Острый лимфобластный лейкоз – одна из наиболее распространенных форм рака крови у детей. Для его лечения сейчас успешно применяют химиотерапию, однако подобное воздействие сопровождается развитием серьезных побочных эффектов. Авторы отмечают, что ранее все существующие формы острого лимфобластного лейкоза были классифицированы на шесть типов, но сейчас им удалось обнаружить еще два – к ним относятся до 10% всех случаев лейкоза у детей.

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Лимфолейкоз связан с генетическими мутациями, возникающими в клетках. Разные мутации ответственны за различные формы заболевания. Хенрик Лилльебьерн (Henrik Lilljebjörn) и его коллеги выявили, что одна из обнаруженных ими форм рака была связана с мутацией гена DUX4, который в норме находится в клетках в неактивном состоянии. Другая же форма лейкоза была ассоциирована с мутациями в других генах – ранее было неизвестно, что они также могут провоцировать возникновение лейкемии у детей.

Ученые пояснили, что правильная диагностика, в том числе и с использованием генетических методов, позволяет назначить наиболее эффективное лечение, оптимально подходящее для борьбы с той или иной формой рака.