Ботокс влияет на способность сочувствовать и понимать эмоции собеседника - исследование

Ботокс - замечательное открытие в медицине. Он применяется не только для общеизвестных процедур, но и для лечения тяжелых форм головной боли, восстановления голоса и многих других недугов.

Однако самое популярное его применение - все же косметическое. Как известно, уколы ботокса парализуют мышцы. Так линии морщин становятся менее заметными, а лицо выглядит моложе.

Месяц назад опубликовали исследование итальянских ученых, которые заинтересовались побочным эффектом таких процедур.

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По статистике, в Италии за 2014 год сделано примерно 250 тысяч косметических процедур с применением ботокса.

Ученые из отдела когнитивных исследований и из центра пластической хирургии Государственного исследовательского центра в Триесте изучили, какой эффект имеет "мягкий паралич" мышц лица на нашу способность понимать эмоции.

Известным фактом является то, что выражение лица не только отражает внутренние переживания, но и помогает понять эмоции других. Мы автоматически отражаем эмоции собеседника на собственных лицах, чтобы лучше понять, что чувствует другой человек.

Лучше всего заметен этот процесс с маленькими детьми, которые еще не способны понимать суть сказанного. Младенец обычно смотрит на ваше лицо и отражать ваши эмоции.

Еще не понимая причину, почему в сказке про Курочку Рябу кто-то грустит, ребенок может плакать или выглядеть грустным. И наоборот, веселые истории заставят ребенка смеяться просто потому, что выражение лица рассказчика веселое.

Ученые считают, что когда мы видим улыбку, то улыбаемся импульсивно, пытаясь уловить суть этой улыбки, испытать ее на себе.

С менее заметными эмоциями, когда мы, например, морщим лоб, не понимая чего-то, или сжимаем губы, сдерживая негативные эмоции, происходит то же самое. Человек автоматически примеряет эмоции на себя. Это все происходит очень быстро, в разговоре у нас вряд ли есть время, чтобы обдумать то, чему мы сочувствуем.

Эмоция на лице дает импульс чувству. Именно поэтому часто советуют улыбаться против собственной воли и тогда, мол, автоматически улучшится настроение.

Как же неспособность воспроизвести эмоции на собственном частично парализованном лице влияет на уровень эмпатии, способности сопереживать?

Две группы людей (одни с недавними инъекциями ботокса, другие - без них) просили определить эмоции других.

Когда речь шла о явных эмоциях - широкой открытой улыбке или явном выражении грусти - разницы между ботокс-группой и контрольной группой почти не было.

А вот когда нужно было определить оттенки эмоций, негативный эффект ботокса был очевидным. Люди с парализованными ботоксом мышцами менее успешно могут различать не так ярко выраженные эмоции.

Потеря способности понимать оттенки эмоций может стать серьезным препятствием для межличностной коммуникации, считают авторы исследования.

Даже на бизнес-переговорах иногда самое важное - уловить перемену настроения собеседника для успешной беседы. В обычном общении люди редко прибегают к яркому проявлению эмоций, чаще всего речь идет именно о незначительных проявлениях чувств на лицах.

Авторы исследования считают, что люди должны знать о таком побочном эффекте ботокса. В то же время довольно сложно представить косметического хирурга, который перед процедурой объясняет пациенту: "Но вы теперь не сможете сочувствовать, как раньше".