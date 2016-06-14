Учёные объяснили способность мозга к предвидению

Нейробиологи из Французского института здоровья и медицинских исследований (INSERM) выяснили, что мозг предвидит столкновение с новой для себя ситуацией, создавая особый вид нейронной сети, которая является «готовой» к любому повороту событий. Статья опубликована в журнале PLOS Computational Biology, сообщает Лента.ру.

Исследователи изучили природу одной из наиболее примечательных особенностей поведения приматов, включая человека. Речь идет о способности адаптировать свое поведение к новым условиям таким образом, который не предусматривался эволюцией. Оказалось, что такое свойство мозга обеспечивается нейронными связями, формирующими «резервуарную» сеть, в которой множество импульсов отскакивают друг от друга или смешиваются вместе. Все это формирует уникальные комбинации импульсов, которые могут быть использованы для выработки правильного поведения в новой ситуации.

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Ученые продемонстрировали это с помощью модели резервуарной сети, которую обучили выполнению новой задачи. Затем нейробиологи сравнили активность нейронов в модели с работой префронтальной коры подопытной обезьяны и обнаружили сходство в деятельности нервных клеток.

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