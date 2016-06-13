Из 100 больных депрессией излечиваются только 39 - ученые

Около 21 тысячи человек ответили на вопросы, посвященные их стилю жизни и состоянию здоровья, из них около 12% сообщили, что у них было диагностировано депрессивное состояние, пишет Медпортал. Научная группа планировала определить, какое количество людей из опрошенных можно назвать полностью психически здоровыми, и какие факторы влияют на душевное здоровье людей.

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Человек считался психически здоровым, если он: 1) не имел суицидальных настроений и психических расстройств, не злоупотреблял алкоголем или наркотиками в течение последнего года; 2) был счастлив или хотя бы удовлетворен жизнью каждый день или в течение последнего месяца; 3) хорошо себя чувствовал в психологическом и социальном аспектах. Исследователи подсчитали количество таких людей как среди тех, кто пережил депрессию, так и среди тех, у кого этого заболевания не было. Выяснилось, что среди людей, у которых никогда не диагностировалась депрессия, полностью здоровой психикой могут похвастаться только 78%. Что касается тех, кто ранее страдал этим заболеванием — в их случае процент ровно в 2 раза ниже, только 39 опрошенных из каждых 100 были психически здоровы. Таким образом, из каждых 5 человек с депрессией полностью излечиваются двое.

Кроме того, ученые также обратили внимание на то, какие факторы усиливают тяжесть состояния, а какие, наоборот, помогают людям из него выбраться. Как показали результаты опроса, больше шансов полностью избавиться от этого заболевания у белых женщин, которые находятся в браке и имеют хотя бы одного близкого друга. Бедность, несчастья в детском возрасте, бессонница, постоянные боли, зависимости негативно влияли на вероятность выздоровления. Позитивное влияние оказывали физическая активность и религия. Люди старшего возраста излечивались чаще, чем молодые.