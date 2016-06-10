Ученые: средиземноморская диета - эффективнее диеты с низким содержанием жиров
11:52, 10 июня 2016Зарубежные новости
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Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, орехами, бобами, рыбой, а также фруктами и овощами, помогает сбросить вес лучше, чем диета с низким содержанием жиров.
Исследования доказали, что больше всего веса потеряли людипы, придерживавшиеся средиземноморской диеты / Фото: gdefon.com
В исследовании приняли участие 7.447 человек, которые в течение пяти лет придерживались трех разных диет, пишут Новости Израиля. Около 90% участников эксперимента страдали излишним весом или ожирением в начале испытаний, а также диабетом 2 типа, высоким уровнем холестерина или повышенным давлением.
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Первая группа придерживалась средиземноморской диеты, вторая – средиземноморской диеты с дополнительным употреблением орехов, третья – диеты с низким содержанием жиров.
Согласно результатам эксперимента, больше всего веса потеряли люди из первой группы, придерживавшиеся средиземноморской диеты.
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