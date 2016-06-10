Ученые: средиземноморская диета - эффективнее диеты с низким содержанием жиров

В исследовании приняли участие 7.447 человек, которые в течение пяти лет придерживались трех разных диет, пишут Новости Израиля. Около 90% участников эксперимента страдали излишним весом или ожирением в начале испытаний, а также диабетом 2 типа, высоким уровнем холестерина или повышенным давлением.

Читайте такжеВ мире распространяется эпидемия ожирения среди детей младше 5 лет - ВОЗ

Первая группа придерживалась средиземноморской диеты, вторая – средиземноморской диеты с дополнительным употреблением орехов, третья – диеты с низким содержанием жиров.

Согласно результатам эксперимента, больше всего веса потеряли люди из первой группы, придерживавшиеся средиземноморской диеты.