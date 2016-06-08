Телефонные разговоры hands-free рассеивают внимание водителя

Исследовательская группа из Университета Сассекса (University of Sussex) развенчала популярный миф о том, что водители, пользующиеся за рулем беспроводной связью для телефонных разговоров, не отвлекаются от управления автомобилем, сообщает Медпортал.

Ученые утверждают, что и такие разговоры отвлекают водителя – люди, одновременно управляющие автомобилем и беседующие по телефону, были менее внимательны и замечали меньшее количество возможных угроз. Грэхем Хоул (Graham Hole) поясняет, что водители невольно представляют то, о чем они беседуют, и отвлекаются от управления автомобилем.

Читайте такжеЗависимость от телефона - признак эмоциональной нестабильностиАвторы провели ряд экспериментов, в которых участникам предлагалось выполнить задание, во время чего некоторых из них отвлекали, предлагая определить, правдивы или нет были те или иные утверждения. Те, кого отвлекали, были менее внимательны и хуже справились с заданием. Кроме того, изучили движения глаз во время разговора и выяснили, что люди, управляющие машиной и говорящие по телефону, начинают фокусироваться лишь на небольшой области впереди себя и практически не используют периферическое зрение.

Читайте такжеНациональность влияет на поведение пользователей смартфоновЭто, впрочем, не означает, что нужно прекратить пользоваться беспроводной связью и держать телефон в руке – такая ситуация также мешает вождению и может привести к авариям. Хоул считает, что лучше всего во время вождения совсем выключать телефон. Разговоры с пассажирами отвлекают водителя гораздо меньше, считают ученые, так как пассажиры сами оценивают дорожную ситуацию и понимают, когда отвлекать водителя не стоит.

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