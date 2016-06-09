Зеленый чай улучшает когнитивные способности

09:34, 09 июня 2016
Зарубежные новости
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В Испании завершился эксперимент, продолжавшийся год, в ходе которого исследователи выяснили, что соединения, содержащиеся в зеленом чае, способны улучшить когнитивные способности больных синдромом Дауна.

фото: Ruta and Zinas/Flickr

Ученые провели ряд поведенческих тестов и анализов, направленных на оценку памяти – их результаты свидетельствуют о том, что галлат эпигаллокатехина действительно оказался полезен для участников эксперимента, пишет Медпортал. Эффект сохранялся в течение полугода после окончания эксперимента.

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Всего в исследовании приняли участие 84 молодых человека с синдромом Дауна. Все они проходили специальное недельное онлайн-обучение, направленное на улучшение когнитивных способностей. Кроме этого участники одной группы пили зеленый чай без кофеина, но с 45% содержанием галлата эпигаллокатехина, а другие получали плацебо, напиток, выглядящий как тот, который употребляли участники из первой группы.

Спустя три, шесть и 12 месяцев участники эксперимента проходили контрольное обследование, в ходе которого оценивались их когнитивные особенности. Те, кто пил зеленый чай, показали в них лучшие результаты, чем те, кто получал плацебо.

Эксперты считают, что таким образом можно улучшить качество жизни пациентов с синдромом Дауна, однако требуется подтверждение эффективности методики на большей выборке.

Ранее уже было показано, что галлат эпигаллокатехина обладает противоопухолевыми свойствами, однако влияние этого соединения на когнитивные способности не демонстрировалось.

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